Le Forum mondial de l'OCDE sur la technologie (GFTech) est une initiative de l'OCDE visant à réunir les plus grands spécialistes mondiaux de la technologie et les décideurs politiques tournés vers l'avenir afin de réduire les incertitudes concernant les risques liés aux technologies de pointe. Le Forum utilise une approche centrée sur les personnes pour développer des solutions efficaces qui exploitent la démocratie et les droits de l'homme pour protéger nos valeurs communes. La promotion de la coopération internationale et le partage des points de vue des parties prenantes offrent l'occasion de faire naître des idées stimulantes, ce qui fait du GFTech une plateforme unique pour faciliter cette conversation.

Le Forum mondial sur la technologie est également un lieu de rencontre à moyen et long terme qui permet aux membres et aux non-membres de l'OCDE de dialoguer avec l'industrie, les syndicats, les universités, la société civile et les communautés techniques. L'accent est actuellement mis sur trois technologies : Les technologies immersives, les technologies quantiques et la biologie synthétique.

À travers ces trois technologies, le Forum vise à promouvoir :