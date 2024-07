L'élaboration des politiques de cybersécurité nécessite un équilibre délicat entre les aspects économiques et sociaux ainsi que les questions de sécurité nationale et de défense, les aspects techniques, et l'application de la loi en matière de cybercriminalité. Bien que les décideurs politiques dans ces domaines puissent partager le même objectif général, leurs approches, ministères, agences et cultures sont différents. Pour faciliter l'adoption de politiques qui se renforcent mutuellement plutôt que de s'opposer, le Cadre politique de l'OCDE sur la sécurité numérique aide les décideurs politiques à comprendre la dimension économique et sociale de la cybersécurité et en quoi elle diffère de la sécurité nationale et d'autres aspects.

Plus précisément, le Cadre permet aux décideurs politiques d'utiliser les Recommandations de l'OCDE en matière de sécurité numérique pour élaborer de meilleures politiques. Ces recommandations portent sur la gestion des risques en matière de sécurité numérique, les stratégies nationales, la sécurité numérique des activités et infrastructures critiques, des produits et services, le traitement des vulnérabilités ainsi que la cryptographie et l'authentification électronique.