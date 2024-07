Maintenir l’accès à l’internet en temps de crise

Depuis le début de la crise du COVID-19, la demande de services de communication haut débit s’est envolée, certains opérateurs enregistrant jusqu’à 60 % d’augmentation du trafic internet par rapport à la période d’avant-crise.

À moyen terme, les régulateurs pourraient inciter les fournisseurs de services haut débit à étendrele déploiement de la fibre au sein des réseaux et à abandonner progressivement les technologies xDSL, lorsque cela est possible, et alléger les charges administratives pour faciliter le déploiementdes réseaux.