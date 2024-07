Investir dans les systèmes de santé pour protéger la société et stimuler l’économie : Priorités et estimations de l’ordre de grandeur des coûts (version abrégée)

La pandémie de COVID-19, la plus grave urgence de santé publique depuis plus d’un siècle, a été la cause d’une crise économique mondiale et marquera durablement la société. Cet événement sans précédent a révélé qu’il fallait d’urgence investir à bon escient pour renforcer la résilience des systèmes de santé. Il s’agit de protéger la santé des populations ; de consolider les fondements des systèmes de santé ; de soutenir les professionnels de santé travaillant en première ligne. Le présent rapport met en lumière un certain nombre de domaines dans lesquels il convient d’investir en priorité pour renforcer la résilience des systèmes de santé. Suivent des estimations de l’ordre de grandeur des coûts induits par de tels investissements, issues pour une bonne part de données et études analytiques de l’OCDE. Il en ressort que ces investissements prioritaires représenteraient 1.4 % du PIB en moyenne dans les pays de l’OCDE (pour une amplitude comprise entre 0.6 et 2.5 %), à mettre en regard des dépenses antérieures à la crise, qui s’élevaient à 8.8 % du PIB. Par des dépenses ciblées, combinées à des mesures de lutte contre le gaspillage, il doit être possible d’atténuer l’augmentation globale des dépenses de santé à moyen et long termes.