Principaux constats issus de la mise à jour de la base de données de l’OCDE sur la relance verte

Depuis la dernière mise à jour d’avril 2021, les mesures de relance ayant un impact positif sur l’environnement ont augmenté, à la fois de par leur nombre et leur budget. Toutefois ces mesures ne représentent encore que 21 % des dépenses totales allouées à la reprise post-COVID-19 (contre 17 % précédemment) dans les pays de l’OECD, les pays de l’UE et les pays Partenaires clés. Le soutien annuel qui continue d’être apporté aux combustibles fossiles va sans doute dépasser les dépenses ponctuelles en faveur de la relance verte au cours des deux à trois prochaines années et saper les efforts mis en œuvre pour atteindre les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. Le développement des compétences et de l’innovation occupent encore trop peu de place dans les plans de relance verte, bien qu’ils soient indispensables pour atteindre une transition juste et rapide vers la neutralité en matière de gaz à effet de serre.