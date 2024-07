Examens environnementaux de l'OCDE : Allemagne 2023 (version abrégée)

L'Allemagne a continué à améliorer ses performances environnementales au cours de la dernière décennie. Elle s'est fixée des objectifs climatiques ambitieux visant à atteindre la neutralité climatique d'ici 2045 et à parvenir à des émissions négatives après 2050. Toutefois, l'Allemagne devra accélérer encore son action climatique, en particulier dans les secteurs du bâtiment et des transports. La triple crise de l'énergie, du climat et de la biodiversité appelle des solutions intégrées et systémiques. En réponse à la crise énergétique, l’Allemagne a pris une série de mesures d’une ampleur historique. Celles-ci devraient accélérer massivement sa transition vers l'énergie verte au cours des années à venir. L’Allemagne renforce également son engagement en faveur de l’adaptation au changement climatique à tous les niveaux de gouvernement, et a lancé un programme ambitieux visant à encourager les investissements dans des solutions fondées sur la nature.

Il s’agit du quatrième Examen environnemental de l’Allemagne. Il propose 28 recommandations pour aider l’Allemagne à améliorer ses performances environnementales. La présente version abrégée contient le résumé, de même que l’évaluation et les recommandations officielles du rapport. Le rapport complet est disponible en anglais et en allemand sur le site Internet de l’OCDE.