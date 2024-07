La biodiversité (espèces, écosystèmes et diversité génétique) fournit des services écosystémiques essentiels à toute vie sur Terre, tels que la protection contre les inondations, le cycle des nutriments, la pollinisation et la régulation du carbone. Pourtant, nous détruisons notre capital naturel à un rythme sans précédent, ce qui présente des risques importants, mais souvent négligés, pour l'économie et le bien-être des générations actuelles et futures. De 1970 à 2018, les populations d'animaux sauvages ont diminué en moyenne de 69 %. Les écosystèmes naturels (par exemple, les zones humides et les récifs coralliens) ont diminué en moyenne de 47 % par rapport à leur état initial estimé. Plus d'un million d'espèces risquent de disparaître au cours des prochaines décennies.

Toutes les activités économiques ont un impact sur la nature et sa biodiversité et en dépendent. Au moins 44 000 milliards USD de valeur économique générée, soit plus de la moitié du PIB mondial, dépendent modérément ou fortement de la nature et des services écosystémiques. Une approche économique globale est nécessaire pour faire face aux multiples pressions à l'origine du déclin de la biodiversité et pour garantir la continuité de la fourniture des services écosystémiques.