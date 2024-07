Vers des pays, des régions et des villes plus verts

De nombreux pays d'Europe orientale, du Caucase et d'Asie centrale (EOCAC) ont fixé et actualisé des objectifs nationaux pour guider leur transition vers une économie verte, notamment en matière de protection de l'environnement, de changement climatique et de gestion des ressources naturelles.

L'OCDE aide les pays de l'EOCAC à élaborer des politiques qui améliorent la qualité de l'environnement et le bien-être social, tout en créant des opportunités de croissance économique forte et d'emplois décents. Ce travail est effectué dans le cadre de la GREEN Action Task Force qui est une plateforme unique pour les pays de l'EOCAC et les partenaires de la coopération au développement afin d'échanger les meilleures pratiques et l'expérience sur les politiques environnementales et de croissance verte, d'améliorer ces politiques et les capacités institutionnelles pour la gestion de l'environnement et de promouvoir l'investissement vert.