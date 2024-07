Zéro émission nette+ (version abrégée)

Pour les responsables de l’élaboration de la politique climatique, il s’agit aujourd’hui de concilier la nécessité d’agir immédiatement en faveur du climat en passant à la vitesse supérieure, et celle de répondre aux crises ponctuelles causées notamment par la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression de la Russie en Ukraine. Relever ce défi impose une approche nouvelle centrée sur la résilience systémique et la formulation de politiques climatiques et économiques qui résisteront aux éventuelles perturbations futures. Ce rapport propose aux responsables publics un ensemble de recommandations cohérent sur la façon de renforcer cette résilience, qui trouve son fondement dans les travaux concernant le climat menés dans les différents domaines d’activité de l’OCDE, dont la politique économique et budgétaire, la fiscalité, la finance, le développement, la science et la technologie, l’emploi et les affaires sociales, l’environnement. On y trouvera des éclairages nouveaux sur les moyens d’assurer la résilience de la transition vers la neutralité en gaz à effet de serre elle-même, et de renforcer parallèlement la résilience face aux répercussions croissantes du changement climatique. Ce rapport fait la synthèse du projet Neutralité GES + de l’OCDE, première phase d’une initiative transversale qui se poursuit et marque une avancée majeure vers une approche de l’OCDE à l’échelle de l’ensemble de l’administration en matière de politique climatique.

La présente version abrégée contient la Préface, l’Avant-propos, le Résumé et le Chapitre 1 du rapport. Le rapport complet est disponible en anglais sur le site web de l’OCDE.