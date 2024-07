Moyen-Orient et Afrique du Nord

La région MENA a enregistré une croissance économique légèrement supérieure à la moyenne de la zone OCDE ces dix dernières années. Elle peut voir dans sa proximité avec certains grands marchés, sa population jeune et instruite et le potentiel d’amélioration de la production manufacturière et des services des leviers majeurs pour l’avenir. Les faiblesses structurelles mises au jour par les crises récentes – notamment le COVID-19, la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et l’évolution des conflits dans la région – soulignent la nécessité de renforcer l’inclusion et la résilience socio-économiques. Il est essentiel pour la région MENA de continuer à améliorer le climat de l’investissement, la connectivité et les infrastructures, et de stimuler davantage les échanges. L’intégrité des entreprises reste une thématique particulièrement importante, au même titre que la transition climatique et l’intégration régionale. Le développement du secteur privé peut contribuer à la réalisation de ces objectifs en aidant à stimuler l’emploi, à réduire l’économie informelle, à améliorer la diversification, à promouvoir la transformation numérique et à renforcer la résilience économique et la sécurité alimentaire.