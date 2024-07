Traverser la crise du COVID-19 et préparer l’avenir : La reprise dans la région MENA considère les impacts de la crise du COVID-19 sur les pays de la région MENA ainsi que les changements potentiels qu'elle peut apporter à leurs programmes de réforme. Le rapport aborde non seulement les effets actuels de la crise, mais également ses conséquences à long terme, tout en identifiant les tendances émergentes. L'analyse a été achevée peu avant le début de la guerre en Ukraine, alors que les signes d’une reprise chancelante étaient déjà observés dans l'ensemble de l'économie mondiale. Depuis lors, les perspectives de croissance mondiale ont encore été affectées par le conflit en Ukraine. Pour autant, les recommandations politiques visant à renforcer la résilience à long terme des pays de la région MENA n'ont pas changé. Au contraire, elles sont d'autant plus pertinentes que la plupart des défis à venir proviennent de facteurs structurels, sachant toutefois que la mise en place de stratégies réalistes dépend des marges de manœuvres budgétaires.