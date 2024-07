Des infrastructures pour un avenir résilient face au changement climatique

Les infrastructures sont essentielles au bon fonctionnement de la société et de l'économie : elles permettent la circulation des personnes, des biens, des services et des informations. Toutefois, les catastrophes climatiques peuvent entraîner des défaillances et des dommages généralisés sur les infrastructures, avec un impact particulièrement élevé dans les pays en développement. Tous les niveaux de gouvernement devraient prendre systématiquement en compte la résilience climatique dans la planification et les décisions relatives aux infrastructures, y compris en donnant la priorité aux projets durables, afin de réduire la vulnérabilité économique et sociétale et d’éviter les coûts à long terme.

Augmentation des pertes économiques dues aux dommages climatiques sur les infrastructures



Les pays en développement sont confrontés aux plus grands défis en matière de construction d'infrastructures résilientes face au changement climatique



Des investissements mondiaux plus importants et de meilleure qualité sont nécessaires pour développer des infrastructures durables



Les autorités régionales et locales sont en première ligne pour renforcer la résilience climatique.



Que peuvent faire les pouvoirs publics ?