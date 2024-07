Pêche et aquaculture

La performance des pêches dépend de la bonne santé des stocks halieutiques. Si la pression exercée par la pêche est trop forte, ou si les écosystèmes marins sont endommagés, la pêche produira moins de nourriture et moins de revenus pour les pêcheurs. Mais lorsque les stocks halieutiques sont bien gérés, les pêcheurs et les consommateurs peuvent compter sur eux à long terme pour se nourrir et subvenir à leurs besoins. La bonne santé des stocks halieutiques est essentielle non seulement à une économie bleue productive et durable, mais aussi aux écosystèmes océaniques en général et à leur capacité à réguler le climat.

Il est essentiel de comprendre l’état des stocks halieutiques en les évaluant régulièrement. Les gestionnaires des pêches peuvent alors limiter les captures et réglementer les activités halieutiques de manière à garantir la santé des stocks tout en tirant le meilleur parti des ressources disponibles. La coopération internationale est essentielle, étant donné que les stocks de poissons franchissent les frontières maritimes et que les flottes de pêche opèrent en dehors des eaux territoriales. \

L’OCDE analyse les politiques de la pêche et la santé des stocks halieutiques de ses États membres et d’autres grandes nations pratiquant la pêche. L’Examen des pêcheries de l’OCDE fournit des orientations sur la façon dont les pouvoirs publics peuvent mieux gérer les pêches afin d’améliorer les résultats socioéconomiques et environnementaux.