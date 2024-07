Les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2023-2032 contiennent une évaluation consensuelle de ce que pourrait être l’évolution, dans les dix ans à venir, des marchés nationaux, régionaux et mondiaux des produits agricoles, halieutiques et aquacoles, et servent de référence à des analyses prospectives et à la planification de l’action publique. Les fortes hausses des prix des intrants agricoles enregistrées depuis deux ans suscitent des préoccupations pour la sécurité alimentaire mondiale. Les Perspectives de cette année montrent que le renchérissement des engrais peut entraîner une augmentation des prix alimentaires. Grâce à une nouvelle fonctionnalité du modèle Aglink-Cosimo de l’OCDE et de la FAO, l’impact de la variation des coûts des principaux engrais minéraux peut être analysé séparément de celui de la variation des coûts des autres intrants. Selon les estimations issues d’une analyse de scénario mettant à profit cette nouvelle fonctionnalité, toute hausse de 1 % des prix des engrais ferait augmenter ceux des produits agricoles de 0.2 %. La consommation alimentaire – usage auquel la majeure partie des produits agricoles sont destinés – devrait augmenter de 1.3 % par an durant la prochaine décennie dans le monde, soit moins vite que durant la décennie précédente, car aussi bien la croissance démographique que la progression des revenus par habitant ralentiront. L’édition de cette année des Perspectives présente également des estimations améliorées de la consommation alimentaire en faisant pour la première fois appel à des méthodes de calcul pour estimer les pertes et le gaspillage alimentaires.

Fruit de la collaboration entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ce rapport s’appuie aussi sur des contributions des pays membres et d’organisations internationales spécialisées dans les produits de base. Il met en évidence les tendances économiques et sociales fondamentales qui influencent le secteur agroalimentaire mondial, à partir de l’hypothèse que les conditions météorologiques et l’action publique ne connaîtront pas de changements majeurs.

On trouvera de plus amples informations à l’adresse suivante : www.agri-outlook.org/fr/.