Eau et agriculture

Les régions agricoles du monde entier ont été soumises à des contraintes hydriques importantes et croissantes. Au Chili et aux États-Unis, les grandes sécheresses ont affecté la production agricole et réduit les réserves d’eau souterraine et de surface. Ces phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que d’autres, comme les inondations ou les tempêtes tropicales, devraient également être plus fréquents. Le changement climatique devrait accentuer les fluctuations des précipitations et de l’approvisionnement en eau de surface, réduisant le manteau neigeux et les glaciers et affectant les besoins en eau des cultures.

Conjugués à ces changements, les agriculteurs de nombreuses régions devront faire face à une concurrence accrue des utilisateurs non agricoles en raison de la densité de population urbaine croissante et de la demande d’eau des secteurs de l’énergie et de l’industrie. En outre, la qualité de l’eau risque de se détériorer dans de nombreuses régions, en raison de l’essor des activités polluantes, de la salinisation causée par l’élévation du niveau de la mer et des changements susmentionnés dans l’approvisionnement en eau. Ces évolutions pourraient à leur tour avoir des répercussions sur les marchés, les échanges et la sécurité alimentaire en général.