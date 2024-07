Biodiversité, eau et écosystèmes

L'accès à une eau propre et fiable est fondamental pour atteindre une croissance inclusive et un large éventail d'objectifs de développement durable. Les pressions sur l'eau continuent de s'accentuer, avec une pollution croissante et une compétition pour les ressources. Les impacts du changement climatique se manifestent principalement à travers l'eau, se traduisant par un excès ou par un manque d'eau, tandis que la dégradation des écosystèmes d'eau douce impacte la nature et notre capacité à nous adapter au changement climatique.

Pourtant, une gestion efficace et inclusive des ressources en eau et des services d'eau reste un défi majeur pour de nombreux pays, y compris pour les pays de l'OCDE. Les défis liés à l'eau doivent être placés au cœur de l'élaboration des politiques publiques, en tenant compte des risques liés à l'eau, de leur impact financier et économique potentiel, et de la nécessité pour les économies de s'adapter structurellement aux défis liés à l'eau.

L'OCDE soutient les gouvernements dans leurs efforts pour relever les défis liés à l'eau et réformer les politiques qui influencent la disponibilité, l'utilisation et la gestion de l'eau. Nous fournissons des orientations de politiques publiques sur l'eau en lien avec un large éventail de questions énoncées dans la Recommandation du Conseil de l'OCDE sur l'eau, comprenant notamment la gestion de la quantité d'eau ; l'amélioration de la qualité de l'eau ; la gestion des risques et des catastrophes liés à l'eau; l'assurance d'un financement, d'investissements et de tarifs durables pour l'eau et les services d'eau et la garantie d'une bonne gouvernance de l'eau.