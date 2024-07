L'eau est essentielle à la vie et à la santé des écosystèmes. L'accès à des ressources en eau abondantes et de bonne qualité est à la base d'un développement durable et inclusif. Le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution sont autant de pressions qui perturbent la capacité des systèmes d'eau douce à continuer de fournir des services écosystémiques, ce qui a un impact sur la santé humaine et la nature, mais aussi sur la croissance économique et génère des risques financiers. L'OCDE aide les gouvernements à gérer leurs ressources en eau et à fournir des services liés à l'eau de manière efficace dans l'ensemble des secteurs économiques et des programmes d'action.