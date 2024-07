Gouvernance

Notre travail sur l'administration numérique explore et soutient le développement et la mise en œuvre de stratégies et d'initiatives d'administration numérique qui rapprochent les gouvernements des citoyens et des entreprises. Il reconnaît que la technologie est un moteur stratégique non seulement pour améliorer l'efficacité du secteur public, mais aussi pour rendre les politiques plus efficaces et les gouvernements plus ouverts, transparents, innovants, participatifs et dignes de confiance.