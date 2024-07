Panorama des administrations publiques 2023

En 2021, les citoyens se partageaient dans des proportions égales entre ceux qui faisaient confiance à leur administration nationale et ceux qui s’en défiaient. Vers la fin de la pandémie de COVID-19, les niveaux de confiance n’étaient que légèrement plus élevés qu’après la crise financière de 2008. De plus, il existe d’importantes disparités selon les pays et les groupes de population. Les jeunes, les personnes dotées d’un faible niveau d’instruction et celles qui perçoivent de faibles revenus font moins confiance aux pouvoirs publics que les autres groupes sociaux. De même, les niveaux de confiance sont nettement plus faibles chez les personnes ayant le sentiment d’être en insécurité financière ou de ne pas pouvoir faire entendre leur voix dans la sphère politique. Dans un contexte de crises multiples, des efforts s’imposent pour bâtir la confiance.