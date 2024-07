Panorama des administrations publiques 2019

Le Panorama des administrations publiques fournit des données fiables et comparables à l’échelle internationale sur les activités des administrations publiques et leurs résultats au sein des pays membres de l’OCDE. Dans la messure du possible, elle présente aussi des données pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, la Fédération de Russie, l’Inde et l’Indonésie. Cette revue est la seule source de données disponibles dans certains domaines de la gouvernance publique. Elle couvre les intrants, les processus et les indicateurs sur les produits et réalisations obtenues ainsi que des informations contextuelles sur chaque pays.

L’édition 2019 inclut des indicateurs portant sur les intrants qui sont axés sur les finances publiques et l’emploi public ; les processus incluent des données sur les institutions, les pratiques et procédures budgétaires, la gestion des ressources humaines, la gouvernance de la réglementation, les marchés publics, et l’ouverture et la transition numérique de l’administration. Les réalisations couvrent les principaux résultats des pouvoirs publics (ex. la confiance, la réduction des inégalités) et les indicateurs portant sur l’accessibilité, la réactivité et la qualité des services publics de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi que sur le degré de satisfaction des citoyens à leur égard. Les indicateurs de gouvernance sont particulièrement utiles pour surveiller et évaluer le progrès des administrations publiques dans les réformes du secteur public.