L’Afrique du Sud est un Partenaire clé de l’OCDE depuis 2007, aux côtés du Brésil, de la Chine, de l’Inde et de l’Indonésie.

Figurant parmi les principales économies d’Afrique, elle collabore depuis de nombreuses années avec l’OCDE dans divers domaines tels que la politique macroéconomique et les réformes structurelles, la gestion de la dette, la politique budgétaire, la gouvernance publique, la lutte contre la corruption et le tourisme. Un programme d’engagement renforcé a été mis en place dans le prolongement d’une résolution du Conseil de l’OCDE de 2007 visant à renforcer la coopération entre l’OCDE et cinq pays qualifiés de Partenaires clés.



Le 16 juillet 2023, l’OCDE et l’Afrique du Sud ont signé un protocole d’accord dans le cadre de leur premier programme de travail conjoint ; cet engagement sur cinq ans permettra de resserrer les liens de coopération entre l'OCDE et l’Afrique du Sud. L'un des objectifs principaux du Programme est d’aider l’Afrique du Sud à réaliser son potentiel économique, à offrir une meilleure qualité de vie à tous ses citoyens en tenant compte de ses priorités en matière de développement et à se rapprocher des normes et pratiques de l’OCDE. L’Afrique du Sud coopère avec l’OCDE dans le cadre du G20, dont elle assurera la présidence en 2025.

