Études économiques de l'OCDE : Afrique du Sud 2020 (version abrégée)

La pandémie de COVID-19 met à mal des perspectives économiques déjà fragiles. Depuis 2013, la croissance est modeste et le chômage est en augmentation. Les incertitudes au niveau de l’action publique expliquent en grande partie le faible niveau de la confiance et l’atonie de l’investissement. Venant à la suite d’une détérioration très marquée des finances publiques ces dernières années, la crise a aussi aggravé les difficultés liées à la viabilité de la dette. Il est urgent de réduire la masse salariale du secteur public, de restructurer les entreprises publiques et de contenir les hausses des dépenses dans l’enseignement supérieur, de façon à améliorer l’efficience des dépenses et à rétablir la viabilité budgétaire. Il est en outre impératif de soutenir la reprise économique à court terme tout en accélérant les réformes structurelles dans le but de rehausser la croissance potentielle. À moyen terme, des mesures visant à développer le tourisme, stimuler l’investissement dans les infrastructures de transport, promouvoir les énergies renouvelables et renforcer le système de protection sociale pourront contribuer à asseoir une croissance plus durable et plus inclusive.

THÈME SPÉCIAL : PROTECTION SOCIALE ET TOURISME