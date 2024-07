Études économiques de l'OCDE : Afrique du Sud 2008

Première étude de l’OCDE consacrée à l’économie sud africaine. Après une présentation générale des évolutions économiques récentes et des programmes mis en œuvre, cette étude analyse les principaux défis, comme la réforme des marchés des biens et des services et la valorisation du potentiel d’emploi du pays. Cette publication contient des StatLinks, c’est à dire des adresses Internet (URL) permettant d’accéder aux tableaux Excel® pour les tableaux et graphiques présentés.