Gouvernance et paix au service du développement

L’indicateur des dynamiques spatiales des conflits (SCDi) s'appuie sur les données relatives à plus de 60 000 événements violents survenus entre 1997 et 2023 dans 21 pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest, et recensées par le projet Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

Les conflits sont classés dans chaque cellule de 50 x 50 km en reflétant leur intensité et leur concentration. Les cellules bleu foncé indiquent les principaux points chauds : dans le Sahel central, les conflits communautaires, les coups d'État et la violence terroriste se chevauchent, la violence dépassant les zones frontalières et s'étendant aux pays côtiers, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo. La violence de haute intensité affecte également la région du lac Tchad.