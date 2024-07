Sécurité, frontières et développement

L'indicateur des dynamiques spatiales des conflits (SCDi) cartographie l'évolution spatiale et temporelle de la violence en Afrique du Nord et de l'Ouest depuis 1997. Il identifie quatre types de conflits classés selon leur i) intensité et ii) concentration. Depuis 2011, l'Afrique du Nord et de l'Ouest fait face à une montée de la violence. Les cinq dernières années sont les plus violentes jamais enregistrées, en raison d'une forte augmentation de la violence ciblant les civils et les zones frontalières. Les principales zones concernées sont le Nigéria, le Sahel central et la région du lac Tchad. La violence se propage également du Sahel vers les pays côtiers. Le SCDi a été développé par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE) en coopération avec le Groupe de recherche sur le Sahel de l'Université de Floride.