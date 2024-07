Urbanisation et conflits en Afrique du Nord et de l'Ouest

L’Afrique du Nord et de l’Ouest connaissent une urbanisation rapide. Alors que villes et zones urbaines ont toujours été le théâtre de conflits de par leur rôle politique et économique, nombre de mouvements séparatistes, insurrections et rébellions restent associés aux zones rurales. La croissance urbaine s’accompagne-t-elle d’une augmentation de la violence dans les villes ou les conflits demeurent-ils essentiellement ruraux ? Conjuguant une approche régionale et locale, ce rapport analyse et cartographie l’évolution de la répartition spatiale des conflits entre zones rurales et urbaines en Afrique du Nord et de l’Ouest depuis la fin des années 1990. Une analyse plus qualitative de dix villes permet de mieux comprendre les ressorts locaux de ces violences. Alors que ces dernières augmentent en Afrique de l’Ouest, cet ouvrage offre aux décideurs publics, experts et chercheurs de solides bases d’élaboration de politiques de sécurité et développement plus territorialisées.