Coopération transfrontalière et réseaux de gouvernance en Afrique de l'Ouest

Cette publication examine la contribution des acteurs impliqués dans la coopération transfrontalière au processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. S’appuyant sur une méthodologie innovante, appelée analyse des réseaux sociaux, cet ouvrage propose une cartographie des relations formelles et informelles qui lient les acteurs impliqués dans les réseaux de gouvernance transfrontaliers. Il éclaire notamment les effets des frontières sur les échanges d’information et les relations de pouvoir entre acteurs. L’analyse du potentiel de coopération de plusieurs indicateurs régionaux montre ensuite que les frontières affectent diversement la capacité des espaces à développer des initiatives transfrontalières. Ces deux résultats sont combinés à la perception que les décideurs politiques ont des zones frontalières prioritaires en matière d’intégration régionale. Cette analyse croisée propose des bases pour des politiques territorialisées plus propices au développement de la coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest.