Géographie des conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest

Les États africains sont de plus en plus confrontés à de nouvelles formes de violence politique. La situation est particulièrement préoccupante au Sahara-Sahel, où la violence s’accroît. Cette dégradation de la situation sécuritaire a amené les pays africains et leurs partenaires à intervenir militairement pour stabiliser la région et empêcher la montée de l’extrémisme et des actes de violence dirigés contre les populations civiles. Ces initiatives se heurtent toutefois à de nombreux obstacles liés au caractère transnational et à la géographie des violences. Les tensions se régionalisent lorsque les groupes armés, défaits par des forces anti-insurrectionnelles, reprennent position dans d’autres pays. Cette étude cartographie l’évolution de la violence en Afrique du Nord et de l’Ouest et s’intéresse en particulier au Mali, à la région du lac Tchad et à la Libye. Dans les régions soumises à l’instabilité politique, elle montre de quelle manière les conflits tendent à se concentrer ou à se disperser, potentiellement au-delà des frontières nationales. Ces travaux se fondent sur un nouvel indicateur spatial de la violence politique, qui analyse l’évolution des conflits sur le long terme et propose des options en matière d’action publique.