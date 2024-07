Lorsqu’inégalités et fragilité se cumulent, le risque de conflit augmente et entrave le développement durable. L'OCDE met ses recommandations, ses données et son expertise à la disposition des opérateurs de la coopération pour le développement pour qu’ils restent engagés dans les "contextes fragiles", c'est-à-dire les communautés, des systèmes ou les États qui s'efforcent de faire face à une combinaison de risques à un moment donné.