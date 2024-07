Infrastructure

L'écart entre les niveaux actuels d'investissement dans les infrastructures et le niveau nécessaire pour atteindre les ODD devrait atteindre 18 000 milliards de dollars d'ici à 2040. Les besoins sont énormes et les investissements nécessaires de la part des gouvernements et du secteur privé le sont tout autant.

Les investissements dans les infrastructures sont aussi essentiels à une transition équitable et inclusive vers la neutralité carbone, à la résilience aux effets inévitables et déjà là du changement climatique, et à la lutte contre la perte de biodiversité et la pollution.

L'OCDE fournit des éclairages, des orientations et des normes pour aider les gouvernements à créer un environnement propice à l'investissement public et privé en vue de construire des infrastructures durables. Il s'agit notamment de renforcer la gouvernance, les politiques et les cadres réglementaires qui permettent d'investir dans les infrastructures dans des conditions de concurrence équitables, la transparence et la bonne gestion des risques pour le secteur public, la chaîne d'approvisionnement en infrastructures et les investisseurs.