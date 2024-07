Des économistes et experts en politiques publiques aux fonctions centrales transversales ou au support administratif, l'éventail des professionnels qui travaillent à l'OCDE est vaste. Nous sommes constamment à la recherche de personnes talentueuses et engagées, d’horizons divers, pour rejoindre notre personnel de plus de 3 900 personnes.

Ensemble, les membres du personnel de l’OCDE travaillent à l’élaboration de normes mondiales et formulent des solutions pour répondre aux défis mondiaux, et promeuvent des politiques visant à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier. L'OCDE rassemble des gouvernements, des parlementaires, des entreprises, des dirigeants de communautés, des organisations de la société civile et des universitaires pour rechercher des solutions à des problèmes communs, élaborer des normes mondiales, partager des expériences et identifier les meilleures pratiques dans un effort de collaboration vers des politiques meilleures pour une vie meilleure.