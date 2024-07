La croissance démographique et l’urbanisation rapides de l’Afrique sont, pour le continent, de véritables chances à saisir. Toutefois, la concrétisation du dividende démographique passe par une croissance économique forte, soutenue et résiliente, qui crée suffisamment d’emplois, en particulier pour les jeunes. L’augmentation des investissements durables contribuera non seulement à combler le déficit de financement des Objectifs de développement durable, qui s’élève à 194 milliards USD par an pour l’Afrique, mais transformera également les économies du continent. La Plateforme virtuelle d’investissement pour l’Afrique, gérée conjointement par la Commission de l’Union africaine et l’OCDE, vise à porter les investissements aux niveaux nécessaires, en fournissant en temps opportun des informations et analyses complètes et de qualité sur l’investissement en Afrique aux gouvernements, aux entreprises et à d’autres parties prenantes.