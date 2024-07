Urbanisation et développement

Les villes africaines sont celles qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, elles sont les plus jeunes et elles évoluent rapidement. Leur impact sur l'évolution et le développement économique, social et politique de l'Afrique au cours des prochaines décennies sera probablement profond. L'urbanisation offre donc d'immenses possibilités d'accélérer les progrès vers les agendas de développement 2030 et 2063. L'OCDE fournit des données uniques et une analyse politique pertinente sur cette question vitale, depuis la base de données Africapolis jusqu'à notre série de rapports prospectifs, La dynamique de l'urbanisation en Afrique.