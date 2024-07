Accessibilité et infrastructures des villes frontalières

Cette Note qui fait partie de la Collection « Villes », analyse l’accessibilité routière, les corridors de transport et les postes de contrôle uniques mis en place dans les villes frontalières d’Afrique de l’Ouest. Un modèle inédit montre que le bassin de population des villes frontalières pourrait être 14 % plus important sans attente aux frontières. L’existence de contrôles routiers diminue de 12 à 50 % ce bassin de population. Une étude des 59 postes de contrôle d’Afrique subsaharienne montre ensuite que la facilitation du commerce se heurte aux intérêts des fonctionnaires et des acteurs privés vivant des frictions de l’intégration régionale.

