Services pour l'emploi

Ces dernières années, les services publics de l'emploi (SPE) des pays de l'OCDE ont de plus en plus utilisé les technologies numériques pour améliorer leur prestation de services et leurs processus. Cette tendance a été particulièrement prononcée pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les SPE ont renforcé leurs capacités numériques pour maintenir le contact avec les clients et leur apporter leur soutien.

Les SPE de nombreux pays étudient comment l'intelligence artificielle (IA) peut compléter et améliorer leurs activités. À ce jour, près de la moitié des SPE de l'OCDE ont mis en œuvre des solutions d'IA. Le plus souvent, les SPE utilisent l'IA pour faciliter l'adéquation entre les demandeurs d'emploi et les postes vacants, identifier les besoins des demandeurs d'emploi à l'aide d'outils de profilage, fournir des informations aux clients (y compris par le biais de chatbots) et aider les employeurs à concevoir des offres d'emploi.