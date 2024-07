Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2024

Il est crucial d’élaborer des programmes d’évaluation et d’anticipation des compétences qui tiennent compte des conséquences potentielles de la transition vers la neutralité carbone. Il est aussi essentiel de renforcer les services d’orientation professionnelle moyennant un effort sur leur qualité et leur couverture, et de mieux faire connaître les nouvelles possibilités offertes, pour amener les travailleurs à se former en vue de la transition vers la neutralité carbone et à saisir les opportunités offertes par celle-ci.