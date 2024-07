Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2018

L’édition 2018 des Perspectives de l’emploi de l'OCDE examine l’évolution récente et les perspectives à court terme des marchés du travail des pays de l'OCDE. Le chapitre 1 fait le point sur l’actualité récente du marché du travail. La croissance des salaires reste morose, sous l’effet des anticipations de faible inflation, d’une croissance atone de la productivité, et de l’accroissement de la part des emplois faiblement rémunérés. Le chapitre 2 examine la contraction de la part du travail dans le revenu national, et montre qu’elle est en partie liée à l’émergence d’entreprises « superstars », qui investissent massivement dans des technologies à forte intensité de capital. Le chapitre 3 étudie l’influence des systèmes de négociation collective sur les performances du marché du travail. Les systèmes de négociation qui assurent la coordination des salaires entre secteurs sont associés à de meilleurs résultats en matière d’emploi, mais il est parfois indispensable d’ajuster les accords de branche au niveau des entreprises pour éviter des effets négatifs sur la productivité. Le chapitre 4 s’attache au rôle que doivent jouer les pouvoirs publics pour faciliter la transition des travailleurs licenciés pour motifs économiques vers de nouveaux emplois, en mettant l’accent sur l’importance d’intervenir le plus tôt possible au cours de la période de chômage. Le chapitre 5 analyse l’accès des demandeurs d’emploi à l’indemnisation chômage et révèle que la plupart des chômeurs ne sont pas indemnisés, la couverture de l’assurance chômage étant en baisse depuis la récession. Enfin, le chapitre 6 étudie les raisons pouvant expliquer pourquoi l’écart entre hommes et femmes en matière de revenus du travail se creuse au cours de la vie active, en mettant en avant l’influence de la mobilité professionnelle plus limitée des femmes au moment de la naissance de leurs enfants.