Bien que de nombreux pays aient amélioré le soutien aux familles au cours des dernières années, le risque de schémas sexospécifiques dans l'utilisation des congés parentaux et la prise en charge des enfants à la maison demeure. Après l'arrivée des enfants, les femmes ont tendance à prendre des congés plus longs que les hommes et sont plus susceptibles de travailler à temps partiel. Ces changements contribuent aux différences de croissance salariale entre les femmes et les hommes - ce que l'on appelle la "pénalité de maternité".

L'un des moyens de combler cet écart est de se concentrer sur les hommes : si les pères se voient accorder des droits non transférables en matière de congé parental, ils pourraient prendre beaucoup plus de congés et passer plus de temps à s'occuper de leurs enfants. L'Islande en est un bon exemple : la part des hommes dans l'ensemble des congés parentaux pris n'était que de 3 % avant l'introduction de quotas de mères et de pères au début des années 2000 ; ce chiffre est aujourd'hui d'environ 45 %.

Au-delà des congés liés à la naissance, le coût élevé des services de garde d'enfants dans de nombreux pays de l'OCDE constitue un obstacle à la reprise du travail à temps plein par les mères lorsque les enfants sont très jeunes. Les politiques visant à promouvoir des services de garde d'enfants formels et abordables sont essentielles pour maintenir les pères et les mères sur le marché du travail.