Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2016

L’édition 2016 des Perspectives de l’emploi de l’OCDE propose un examen approfondi de l’évolution récente du marché du travail et de ses perspectives à court terme dans les pays de l'OCDE. Le chapitre 1 propose une vue d’ensemble des évolutions récentes du marché du travail en s’intéressant en particulier aux jeunes les plus vulnérables qui sont peu qualifiés, déscolarisés, sans emploi et ne suivant aucune formation. Ce groupe a augmenté ces dernières années dans plusieurs pays de l’OCDE et les gouvernements devront prendre des mesures efficaces s’ils veulent arriver à l’objectif récemment adopté par les pays du G20 de réduire de 15 % la part des jeunes vulnérables d’ici à 2025. Le chapitre 2 s’intéresse à l’utilisation des compétences au travail : les pays font-ils suffisamment pour s’assurer que les travailleurs sont à même de faire pleinement usage de leurs compétences au travail ? Le chapitre 3 étudie les effets à court terme des réformes structurelles sur l’emploi et identifie les stratégies réussies qui permettent de réduire les coûts de transition. Le chapitre 4 examine la façon de réduire les disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail dans les économies émergentes et propose une réponse politique globale à ce problème. Une annexe statistique complète les analyses et recommandations présentées dans ce rapport.