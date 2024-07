Environnement pédagogique

Le temps total d'instruction pendant l'enseignement obligatoire est influencé à la fois par la durée de l'instruction annuelle et par la durée de l'enseignement obligatoire. Dans certains pays, où la durée de l'enseignement obligatoire est plus courte, les élèves peuvent être confrontés à une charge de travail annuelle plus lourde pour répondre aux exigences légales du pays. Dans d'autres pays, la charge de travail est répartie uniformément sur un plus grand nombre d'années. Le temps d'enseignement total dans l'enseignement primaire et secondaire inférieur varie de 5245 heures en Pologne, où le temps d'enseignement annuel est faible et où l'enseignement primaire et secondaire inférieur dure 8 ans, à 11 000 heures en Australie, où le temps d'enseignement annuel est élevé et où l'enseignement primaire et secondaire inférieur dure 11 ans.