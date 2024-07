Santé numérique

L'IA a un potentiel considérable pour aider à sauver des vies, améliorer le travail des professionnels de la santé et rendre les systèmes de santé plus centrés sur les personnes. Elle peut contribuer à relever certains des plus grands défis en matière de santé, notamment l'épuisement des effectifs, les menaces futures pour la santé publique, le vieillissement des populations et la complexité croissante de la santé due aux comorbidités. Il est essentiel d'utiliser ce nouvel outil puissant tout en atténuant ses risques, tels que la confidentialité des données, les préjugés des solutions d'IA formées sur des données de mauvaise qualité et l'expansion des inégalités.