Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2019

Les économies et les sociétés sont en pleine transformation numérique. Ces changements apportent à la fois des opportunités et des défis et l’aptitude des pays à tirer parti des avantages d’un monde numérique dépend largement des compétences de leur population. Cette édition des Perspectives de l’OCDE sur les compétences a pour objectif de comprendre comment les politiques, en particulier celles qui affectent le développement et l’utilisation des compétences, peuvent influencer les résultats de la transformation numérique et garantir que la nouvelle vague technologique se traduise par un partage plus équitable des avantages entre les populations des pays et au sein de celles-ci. Pour que les individus puissent tirer parti des nouvelles technologies et ne soient pas laissés pour compte, un effort politique global et coordonné est nécessaire. Cet ensemble de politiques doit à la fois promouvoir la numérisation lorsque cette dernière augmente la productivité et le bien-être, et atténuer ses impacts négatifs.