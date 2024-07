Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2023

Les compétences sont essentielles pour bâtir une économie et une société résilientes. En aidant les individus à acquérir un large éventail de compétences et en leur donnant les moyens de les mettre efficacement en pratique, les politiques relatives aux compétences jouent un rôle crucial face aux menaces émergentes, comme la dégradation de l’environnement ou les usages néfastes de technologies créées pour recueillir, produire et échanger des informations. La présente édition des Perspectives de l’OCDE sur les compétences montre combien il est important d’aider les individus à acquérir un large éventail de compétences, à des niveaux de maîtrise divers, afin de favoriser la résilience économique et sociale. Le rapport témoigne par ailleurs de l’importance des attitudes et des dispositions dans le développement et l’utilisation efficaces des compétences. Il souligne également la nécessité pour les responsables publics de suivre les coûts associés aux politiques visant à promouvoir la transition écologique et numérique, et met en évidence les effets de cette transition sur les inégalités. Des possibilités de formation qui répondent aux nouveaux besoins du marché du travail et des mesures propres à en faciliter l’accès peuvent favoriser une transition écologique et numérique juste et inclusive. De même, des systèmes éducatifs qui transmettent aux jeunes non seulement des compétences, mais aussi un état d’esprit propice à la gestion du changement, peuvent contribuer à inscrire la transition écologique et numérique dans une perspective de long terme.