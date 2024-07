Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2013

La révolution technologique amorcée au cours des dernières décennies du XXe siècle a modifié les besoins en compétences sur le marché du travail. De nos jours, les compétences en traitement de l’information, les compétences interpersonnelles et d’autres aptitudes cognitives de haut niveau sont de plus en plus prisées. L’Évaluation des compétences des adultes, lancée dans le cadre du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), vise à fournir un nouvel éclairage sur le rôle de ces compétences dans la société d’aujourd’hui et sur leur utilisation dans le cadre privé et professionnel. Première évaluation de cette nature, elle mesure directement la maîtrise de plusieurs compétences en traitement de l’information : la littératie, la numératie et la résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique.

La première édition des Perspectives de l’OCDE sur les compétences présente les résultats des pays et régions qui ont participé au premier cycle de l’Évaluation des compétences des adultes. Les données de l’évaluation viendront étayer les analyses des éditions des Perspectives qui seront publiées au cours des prochaines années. Ces analyses, fruit d’une collaboration transversale au sein de l’OCDE, mettront en lumière les questions clés liées aux politiques de développement des compétences et s’inscriront dans des cadres aussi variés que l’éducation, l’emploi, la fiscalité, l’innovation et le développement économique, tant au niveau national, régional que local. Un rapport connexe, L’Évaluation des compétences des adultes : Manuel à l’usage des lecteurs, passe en revue la conception et la méthodologie de l’évaluation, et établit un lien avec d’autres évaluations internationales menées auprès des jeunes étudiants et des adultes.