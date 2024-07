Partout dans le monde, les jeunes peinent à entrer sur le marché du travail. Dans certains pays de l’OCDE, un quart des 16-29 ans sont sans emploi et ne suivent ni études ni formation. Les Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2015 montrent combien une stratégie d’ensemble est nécessaire pour améliorer l’employabilité des jeunes. Si les politiques éducatives, sociales et du marché du travail tiennent chacune un rôle essentiel à cet égard, la coordination entre secteur public et secteur privé n’en est pas moins déterminante. La présente publication s’appuie sur les résultats de l’Évaluation des compétences des adultes de 2012, objet de la première édition des Perspectives, et contient des exemples de politiques menées avec succès dans différents pays.