Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2017

Depuis les années 90, le monde est entré dans une nouvelle phase de la mondialisation. Les technologies de l’information et des communications, la libéralisation des échanges et la baisse des coûts de transport ont permis aux entreprises et aux pays de segmenter le processus de production en chaînes de valeur mondiales (CVM). De nombreux produits sont désormais conçus dans un pays et assemblés dans un autre, à partir de pièces fabriquées dans plusieurs pays. Trente pour cent de la valeur des exportations des pays de l’OCDE proviennent de l’étanger. Dans ce nouveau contexte, les CVM et les compétences sont plus étroitement liées que jamais. Les compétences jouent un rôle clé dans la caractérisation des avantages comparatifs des pays dans les CVM. Nombre des opportunités et des défis induits par les CVM sont déterminés par les compétences de chaque pays.

L’édition 2017 des Perspectives de l’OCDE sur les compétences montre comment les pays peuvent tirer pleinement parti des chaînes de valeur mondiales, sur les plans économique et social, en investissant dans les compétences de leur population. Il est essentiel à cet égard d’adopter une approche interministérielle. Les pays doivent mettre au point un ensemble cohérent de politiques en lien avec les compétences, telles que la politique éducative, la législation sur la protection de l’emploi et la politique migratoire, en coordination avec la politique commerciale et la politique de l’innovation. Ce rapport présente de nouvelles analyses à partir de l’Enquête sur les compétences des adultes et de la base de données sur les échanges en valeur ajoutée. Il explique également ce que les pays devraient faire pour se spécialiser dans des secteurs d’activité technologiquement avancés.