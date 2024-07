L’amélioration de l’administration publique, notamment de la politique de la réglementation et du recouvrement des recettes fiscales, est un axe important pour l’Asie du Sud-Est. Au niveau régional, la coopération réglementaire internationale continue d’avoir une incidence forte, grâce à des initiatives pilotées par l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), telles que les Lignes directrices de l’ASEAN sur les bonnes pratiques en matière de réglementation (ASEAN Guidelines on Good Regulatory Practice) et la mise en œuvre du guichet unique de l’ASEAN. La transformation numérique est également un moteur évident au service des réformes administratives, même si la gestion du caractère inégal des avantages liés aux technologies de façon à promouvoir l’équité est un défi permanent. En outre, l’Asie du Sud-Est coopère de plus en plus dans le domaine de la transparence fiscale et du recouvrement des recettes, en participant à des initiatives de l’OCDE telles que le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales et le Cadre inclusif OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.