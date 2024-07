Programme régional pour l'Asie du Sud-Est

Depuis sa création en 2014, le SEARP a toujours été coprésidé par un membre de l'ANASE (Association des nations de l'Asie du Sud-Est – ASEAN) et un membre de l'OCDE. Le Programme est fondé sur les principes du respect mutuel, de bénéfices partagés et de dialogue ouvert. Il favorise l'apprentissage par les pairs et la diffusion des bonnes pratiques entre les décideurs politiques d'Asie du Sud-Est et des pays de l'OCDE, par le biais de ses réseaux, programmes et initiatives, ainsi que par des événements allant de réunions ministérielles à des forums régionaux en passant par des ateliers d'experts.

Le Programme coopère avec des organisations régionales (ANASE, BAD, Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique, Coopération économique pour l'Asie-Pacifique – APEC) et a de solides antécédents en matière d'engagement des entreprises. En 2022, il a créé le Réseau OCDE-Asie du Sud-Est des entreprises, qui rassemble les membres de Business@OECD et le Conseil consultatif des entreprises de l'ANASE, afin d’apporter les perspectives du secteur privé sur les activites du Programme.