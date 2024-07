Science, technologie et innovation

L’industrie chimique est l’un des plus grands secteurs industriels au monde et devrait quadrupler d’ici 2060. Les gouvernements et l’industrie partagent la responsabilité de garantir une production et une utilisation sûres des produits chimiques. L'OCDE aide les pays à élaborer et à mettre en œuvre des politiques visant à protéger la santé humaine et l'environnement, et à rendre leurs systèmes de gestion des produits chimiques aussi efficaces que possible.