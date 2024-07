Les récentes pénuries de semi-conducteurs ont donné lieu à une nouvelle vague de support publique dans beaucoup d’économies avancées, et une volonté plus générale d’encourager les initiatives cherchant à améliorer la résilience de la chaine de valeur des semiconducteurs. Pour accomplir ce but sans effet secondaires négatifs, une collaboration étroite entre différents gouvernements et une meilleur compréhension des capacités et politique publiques existantes est nécessaire.

L’OCDE a établi le Réseau informel d’échange sur les semi-conducteurs en 2023 pour offrir un forum a ses pays membres et autres économies invitées pour partager ces importantes information dur la capacité de production et les politiques publiques, échanger les bonnes pratiques, et permettre une coordination internationale efficace. Le Secrétariat de l’OCDE organise des réunions, ainsi qu’informe et supporte le travail de Réseau à travers des différents axes de travail.